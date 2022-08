Amamentando dois ao mesmo tempo, Sabrina Petraglia afirma: "Já senti amor, dor, plenitude e solidão"

Por fim, a atriz compartilhou uma mensagem de empatia com as mães que não conseguem amamentar ou tomaram a decisão de não fazê-lo. "Nesse mês mundial da amamentação, passo aqui para apoiar o aleitamento possível. Estamos todas no mesmo barco, tentando dar o melhor que temos para as nossas crias. O leite materno é necessário, com certeza o melhor alimento que podemos oferecer, sem falar na entrega e a conexão sagradas que formamos com nossos filhos. Seja você um incentivador e apoiador da amamentação também", completou.