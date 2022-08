Sthefany Brito ressignifica foto: "Melasma, olheira e a pessoa mais importante do universo"

O relato sincero de Sthefany inspirou suas seguidoras a compartilharem histórias pessoais. "Estou com meu bebê de três meses me sentindo assim também, tomara que daqui um ano me ache bonita, melhor", desabafou uma. "Me vi em suas palavras. Ainda não me reconheço, mas aprendi a me admirar pela mulher forte e linda que me tornei nessa nova versão", refletiu outra. Confira a postagem feita pela atriz.