Viih Tube e Eliezer anunciam gravidez com textos emocionados: "Me tornei um pai chorão"

Já no Instagram, Eliezer também celebrou a novidade. "Me tornei um pai chorão, uma manteiga derretida (...) A Viih está grávida e eu sou o cara mais feliz desse mundo (...) Senti tanta coisa que é impossível colocar em palavras, eu só sei que, desde esse momento, eu acordo, me olho no espelho e falo 'Meu Deus, eu vou ser pai'. Olho pra Viih e penso 'Meu Deus, é a mulher da minha vida, mãe do meu filho ou filha'", escreveu, emocionado.