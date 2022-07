Relato sincero de amamentação de Vivian Amorim narra 2 meses de desafios intensos

Dois meses após o nascimento da primeira filha, a ex-BBB Vivian Amorim usou seu Instagram para refletir sobre os desafios da amamentação, que muitas mães já conhecem.

Em uma postagem na última quarta-feira (6), ela falou que levou um tempo para se sentir confortável com o ato.

Amamentação



Na publicação, Vivian diz que amamentar é um ato de amor e sacrifício ao mesmo tempo. Afinal, o bebê precisa da mãe, mas o processo pode ser doloroso para ela e ainda mais difícil pelo cansaço do puerpério.

Vivian não teve muito leite no início e o restante empedrou, resultando em "fisgadas" e até sangramentos.

Contudo, com a ajuda de profissionais, tratamentos e remédios, a mamãe de primeira viagem aos poucos encontrou paz para aleitar a filha - e o sentimento só aumenta quando a vê feliz mamando.

Leia abaixo na íntegra!

"Amamentar é um ato de amor e sacrifício. É muito mais do que alimentar o seu bebê, é afeto, acalento, colo, abrigo, entrega, troca, comunicação, conexão, apoio, presença… É calmante em meio aos gritos chorosos, é analgésico em meio às dores da cólica ou da vacina, é porto seguro em meio a tantas descobertas. Mas o processo é desafiador. Por aqui o colostro veio pouco, depois o leite veio tanto que até empedrou. As massagens manuais foram dolorosas e as fissuras com sangue de uma pega errada me levavam ao céu a cada mamada. A ordenha era necessária, até mesmo de madrugada. Fungos surgiram e, com eles, vieram as fisgadas, os remédios e um tratamento chato. Com a ajuda de profissionais, fui conseguindo ajustar tudo, mas ainda preciso ficar atenta para não sair machucada. Confesso que esses desafios, o cansaço e o estresse não me deixavam enxergar com tanta clareza o lado bonito desse gesto tão grandioso, mas depois da tempestade veio a tão sonhada calmaria. Hoje eu paro tudo para olhar atentamente pra cada detalhe do rostinho da minha filha quando ela tá mamando. Fico rindo sozinha quando ela perde o bico e depois procura enlouquecidamente. Fico toda besta quando ela me olha fixamente e me acarinha como se estivesse agradecendo por eu não ter desistido. E fico fascinada pela perfeição da obra de Deus que nos possibilita exercer tamanha dádiva. Obrigada, Senhor! Prometo aproveitar cada segundo dessa troca incrível com a minha Malu."