Angélica adere à cor do ano e deixa barriguinha à mostra em look com top cropped "rosa Barbie"

O ‘rosa Barbie’ está conquistando cada vez mais espaço no mundo dos famosos. Desta vez, a apresentadora Angélica aderiu ao tom com um conjunto ousado de alfaiataria. Ao lado do marido, o também apresentador Luciano Huck, ela prestigiou a amiga Preta Gil, durante a festa de comemoração de aniversário dos 48 anos da cantora, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, e acabou chamando a atenção por seu look. Veja!