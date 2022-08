Após se despedir do ruivo, Larissa Manoela adere a visual com franja cortina

Recentemente, ela se despediu dos fios ruivos e curtos, e apareceu com um ‘castanho brigadeiro’ e um cabelo mais longo e volumoso. Porém, Larissa foi além e adicionou uma franja curta, no estilo cortina, que emoldura mais o rosto. O hairstylist João Bosco foi o responsável pelas mudança de corte e de cor, esta última que foi feita com a L’Oréal Paris, da qual a atriz é embaixadora, com a tonalidade escolhida é a 632, a Castanho Brigadeiro de Caramelo.