3 famosos que se arrependeram da harmonização facial: "Perda da identidade"

Arrependido, Lucas Lucco decidiu reverter o procedimento e abriu o jogo com os seguidores em uma publicação no Instagram. “Tem a questão de perda da identidade. Se a gente ultrapassa esse limite suave, de uma coisa mais natural, a gente pode acabar se olhando no espelho e, vamos dizer assim, com traços que não são seus. É muito ruim para a autoestima”, disse em vídeo.