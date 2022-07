"Sapato de boneca" grifado faz a cabeça das famosas: Onde encontrar versões similares?

Com mais de 15 centímetros, a sapato com plataforma dupla, no melhor estilo ‘boneca’, conquistou o coração de várias famosas. Desde o desfile da Versace de Outono/Inverno 2021, as celebridades nacionais e internacionais aderiram ao calçado ousado, que garante uma boa dose do estilo dos anos 1990 e início dos anos 2000.