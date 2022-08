Blusinha de gola alta de Camila Pitanga foge do básico com mangas estilo princesa

O tempo frio, que vai e volta, faz com que muitas pessoas prefiram peças que sejam ultra versáteis e, claro, quentinhas. A atriz Camila Pitanga é especialista no assunto, como pôde-se ver no look escolhido, bem ‘comfy’, para prestigiar os amigos Deborah Bloch e Paulo Betti, na estreia do filme "O Debate", cuja direção é assinada por Caio Blat.