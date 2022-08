Bolsa estilo "sacolão" de Taís Araújo é do tipo que cabe tudo dentro, mas é caríssima

No Brasil, este modelo é vendido nas lojas físicas da maison, com diferentes padronagens e também possibilidade de personalização. Porém, o preço do site oficial varia entre 2,500 e 3,700 dólares, ou R$ 13.000 e R$ 19.000 (na cotação do dia da publicação desta matéria). Os preços diversos são por conta dos três tamanhos oferecidos pela Dior, sendo grande, médio e pequeno.