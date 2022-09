Deborah Secco e Maria Flor criam look "tal mãe, tal filha" idêntico: até o tênis era igual

Porém, não é de hoje que os looks das duas combinam. Em várias postagens no Instagram, Deborah e Maria Flor vivem fazendo dancinhas com as mesmas peças, mostrando a sintonia entre elas e, claro, a curiosidade sobre o mundo fashionista no qual a atriz está inserida. Ou seja, logo, logo, estaremos vendo Maria Flor andando com lookinhos cheios de tendência! Veja as combinações: