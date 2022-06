Decotes diferentões em vestidos pretos: tendência marcou presença no BET Awards

Chloe Bailey, conhecida pela dupla com sua irmã Chloe x Halle, apostou em um vestido Nicolas Jebran com decote artístico, que crescia do tronco aos ombros como um ramo de plantas. Alguns pontos do vestido contavam com brilhos pretos, destacando a silhueta. O look atraiu todos os olhares e foi complementado com acessórios discretos.