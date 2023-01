Quanto custa o armário de “Emily em Paris”? Estudo estimou o quanto ela gastaria em roupas

De acordo com um estudo feito pelo site "New Casinos", o estilo de vida de Emily simplesmente não corresponde a seus ganhos. Uma estimativa realista indicou que a protagonista receberia um salário médio anual de US$ 46 mil (cerca de R$ 250 mil). Seus gastos, no entanto, são bem maiores, especialmente levando em conta as peças presentes em seu armário.