Titi e Bless roubam a cena com looks "crescidinhos" para o Réveillon: "Pinta de modelo"

Titi e Bless, de nove e oito anos, deram um verdadeiro show de estilo com seus looks para a virada de ano. Através do Instagram, Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, pais das crianças, compartilharam uma sequência de fotos da família pronta para o Réveillon e acabaram chamando atenção dos internautas com a produção escolhida para os filhos.