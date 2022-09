Macacão de Lucy Alves une duas tendências em um só look: "moda disco" e recortes na cintura

Estamos na temporada de Verão 2023 das semanas de moda internacionais, com as de Nova York e de Londres terminadas e trazendo muitas novidades das passarelas. Super antenada no que está acontecendo no cenário fashionista, Lucy Alves, uma das protagonista da novela "A Travessia", da Globo, já trouxe um pouco do que foi apresentado como próximas tendências, mostrando que é possível ‘trazer para a realidade’ o que é visto nas apresentações das grandes grifes.