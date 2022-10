"Cinto saia" é acessório moderninho que conquistou Maisa e Marina Ruy Barbosa

Um acessório inusitado chamou atenção nos looks de Maisa, durante a coletiva do Teleton 2022; e de Marina Ruy Barbosa, para o aniversário do namorado, Guilherme Mussi. As duas usaram versões diferentes de uma espécie de “cinto saia”, da grife italiana Fendi, mostrando que estão atentas a uma das principais tendências das Semanas de Moda internacionais: as peças utilitárias!