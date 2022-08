Marquezine deixa terninho com abotoamento único criando look recortado para show

Amiga de Priscila Alcântara, Bruna Marquezine marcou presença no show da cantora e, claro, aproveitou para arrasar no look. Ao lado de Xolo Maridueña, ator com que viverá par romântico em seu primeiro filme internacional, Sasha Meneghel e João Figueiredo, a atriz apostou em um conjunto clássico com uma boa pitada de sensualidade.