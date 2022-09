Look tendência ou parece um pijama? Bianca Andrade ousa ao escolher conjunto laranja de R$ 18 mil

Longe de ser aqueles looks confortáveis de moletom, que foram febre nos últimos tempos, as peças escolhidas por Bianca mostram mais refinamento, especialmente pela conexão com a alfaiataria. Para arrematar, ela escolheu uma bota pesada, de salto tratorado, cujas correntes do cano médio combinavam com as da bolsa minimalista. Confira todos os detalhes: