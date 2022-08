Sandy aposta em corselet para usar camisa de tule transparente de forma estratégica

Além dele, a combinação com a camisa de tule transparente, com gola totalmente fechada, na cor branca, criou uma silhueta imponente e sofisticada. A saia assimétrica preta apareceu como um complemento ousado à parte de cima, deixando a produção bem equilibrada. Nos acessórios, o minimalismo imperou, deixando toda a atenção para o brilho do corselet.