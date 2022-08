Simone reaparece com look metade bege usado na Globo: corset do blazer parece cinta!

Embora tenha ficado escondida atrás do cenário do "The Masked Singer" durante grande parte do programa, a modelagem da peça logo se destacou. No busto e antebraço, o desenho seguia como um blazer comum e era branco. Já nas costelas ele era mais justo e contava com um fecho estilo cinta, inclusive com uma espécie de barbatanas que ajudam na sustentação desse tipo de peça.