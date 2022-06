Sabrina surge de robe e bobes no "Mais Você", mas sandália de quase R$ 6.000 fecha o look

"Quando uma diva me convida pra tomar café da manhã, é assim que eu vou", explicou Sabrina Sato em seu perfil no Instagram. A apresentadora chamou a atenção no "Mais Você" desta terça (7) ao surgir vestida com um robe de chambre preto com plumas, sutiã, brincos de cristais, bolsinha cravejada e óculos escuros.