Quem são os dois filhos de Camilla, nova rainha consorte da Inglaterra? Eles ganharão títulos de nobreza?

Antes de se casar com o agora rei Charles III, em 2005, Camilla Parker Bowles já era mãe de dois filhos adultos, frutos de sua união anterior com Andrew Parker Bowles. Isso quer dizer que os herdeiros da atual rainha consorte da Inglaterra também farão parte da família real e ganharão títulos nobres? Não exatamente. Saiba quem são os filhos da ex-Duquesa da Cornualha e o que acontece com eles após a morte de Elizabeth II: