Entenda por que é tão importante para Meghan Markle que seus filhos sejam príncipe e princesa

Archie e Lilibet, filhos de Meghan Markle e príncipe Harry, poderão finalmente receber títulos reais agora que o rei Charles III ocupa o trono britânico. Com a morte da rainha Elizabeth II, as crianças se moverão na linha de sucessão, passando de bisnetos a netos do atual monarca, o que, segundo a decisão do Rei George V, em 1917, dá a eles o direito de usarem o título "Sua Alteza Real", caso o novo monarca não impessa a nomeação.