Mudanças na Realeza: filhos de Harry podem ser príncipe e princesa, Kate será princesa de Gales

A linha de herdeiros do trono britânico sempre foi motivo de especulação no mundo todo. Agora, com a morte da rainha Elizabeth II, aos 96 anos, já foi declarado que o príncipe Charles se tornará rei imediatamente, assumindo o nome de Charles III. No entanto, com essa subida do filho mais velho ao posto de regente do Reino Unido, outros membros da família real devem ter seus títulos ‘renomeados’.