Em meio a polêmicas, Kate e William fazem homenagem discreta para Meghan Markle

Desde as comemorações do jubileu — que marcou o reencontro do príncipe Harry e de Meghan Markle com a família real após o afastamento do casal —, o clima permaneceu estranho entre os duques de Sussex e Cambridge. Especialistas na realeza britânica afirmam que já era previsto um "estranhamento" no jubileu por conta da mudança de Harry e Meghan com os filhos para os Estados Unidos. Como os dois foram "afastados" da parte central da monarquia, nas celebrações da rainha, acabaram se sentando mais longe de seus parentes diretos.