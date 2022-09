Charles já é rei: entenda quando será coroado e qual título que Camilla recebe

Dona do reinado mais longo do Reino Unido, a rainha Elizabeth II morreu nesta quinta-feira (8), aos 96 anos em sua residência de férias na Escócia, o palácio de Balmoral. Com isso, o príncipe Charles, filho da rainha, já passa a ser rei mesmo antes da coroação – e, apesar de muita polêmica envolvendo o futuro título de Camilla, esposa de Charles e duquesa da Cornualha, seu próximo papel como membro da família real já foi oficializado.