Look de Kate Middleton rouba a cena em tradicional festa no jardim da Família Real: fotos

Retomando a agenda de compromissos públicos no pós-pandemia, o Palácio de Buckingham promoveu sua tradicional festa no jardim, evento onde membros da realeza encontram cidadãos célebres. O grande destaque do evento foi o look de Kate Middleton, que acompanhou os anfitriões do evento, o Príncipe Edward e sua esposa, Sophie, a Duquesa de Wessex.