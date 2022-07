Sinal 5G começa a funcionar em Brasília: SP, BH e POA são as próximas capitais da lista!

Teoricamente, em algumas localidades do país, já era possível "encontrar" um sinal 5G. Isso acontece porque a rede 5G usa as mesmas frequências da 4G, apenas em velocidade maior. Por isso, considerando a estrutura 4G que está espalhada por todo o país, alguns usuários que tenham dispositivos compatíveis com essa tecnologia conseguem utilizar o 5G, mas não em seu potencial máximo.