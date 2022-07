Fique de olho nas faturas digitais! Novo golpe rouba dados financeiros das vítimas

A recomendação da ESET, que se aplica a esse e outros tipos de golpes virtuais, é de que "todos os usuários validem as informações com a operadora através de seus canais oficiais". No caso das companhias de telefonia móvel, vale conferir se o e-mail se refere a uma empresa com que você realmente tenha um contrato válido e checar pelos contatos da empresa sobre a suposta cobrança antes de clicar em qualquer link no corpo do e-mail.