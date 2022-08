"Sonho da ficção científica": Primeiro hotel espacial do mundo prevê inauguração em 2025

Aproximando ainda mais o público do projeto, o conceito futurista se inspira muito em filmes de ficção científica. Para fãs de obras como "Passageiros" e "Star Trek", as associações são inevitáveis. Segundo Alatorre, a ideia era como uma resposta à "2001: Uma Odisseia no Espaço", de Stanley Kubrick. "Acho que o objetivo de Stanley Kubrick era destacar a divisão entre tecnologia e humanidade e, assim, propositalmente, ele fez as estações e as naves muito estéreis, limpas e alienígenas", comentou.