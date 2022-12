Carolinie Figueiredo desabafa sobre vídeo de 2009 que viraliza todo ano: "Bloqueou minha espontaneidade"

"Em 2009 (20 anos) era 4 de dezembro, dia dos raios e das tempestades, assinava um contrato de 7 anos com a Globo, no Jardim Botânico. Choveu e fui andando com água no joelho até o parque. Liguei a máquina. Gravei um recado pra mim. Todo ano escuto e faz mais sentido. Fui repostada por suposto canal de humor, que fez uma versão de um caminhão me atropelando. Fui julgada e ridicularizada, hoje vejo como uma exposição machista de quem não compreende a mensagem do vídeo", lamentou ela.