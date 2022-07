Estrela que interpretou Lady Di se assume não-binárie: "Gênero nunca me pareceu algo fixo"

"Me sinto melhor vista quando se referem a mim como 'eles', mas meus amigos mais próximos me chamam como 'ela', e não me importo, porque sei que eles me conhecem". A não-binariedade refere-se a pessoas que não se identificam com um único gênero — ou seja, cuja identidade de gênero e expressão de gênero não são limitadas ao masculino e feminino.