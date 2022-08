Ator abandona discrição e posta 50 fotos da amada em seu aniversário de 50 anos

Entre as imagens, há fotos recentes e antigas de Mariana sozinha, com amigos, com as filhas Elena e Antonia — e até grávida delas! Claro, também não faltam cliques divertidos do casal. "Eu passaria o dia inteiro pegando cada fotinho dessas e postando e olhando pra Maricota que hoje tá comemorando seus 50 movimentos orquestrais de luxúria de regozijo e quem ganha é a gente, que tá juntinho", escreveu o ator, cheio de paixão e alegria.