Após 25 anos, Enrique Diaz e Mariana Lima estão testando novo modelo de relação

Enrique Diaz e Mariana Lima se conheceram durante as filmagens do longa-metragem "Keoma" e paixão nasceu na época em que eles dividiram alojamentos na Serra do Cipó, em Minas Gerais, onde estavam hospedados por conta das gravações. Apesar de estarem juntos há 25 anos, os famosos oficializaram a relação somente em dezembro de 2019, com a assinatura da união estável.