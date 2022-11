Esposa de Erasmo Carlos se despede de seu grande amor: "Você transcendeu, quem morreu fui eu"

Na sequência, ela relembrou a história dos dois com palavras cheias de saudade. “Você vivia por mim! Foram 12 anos de encontro. Sempre te amei com pressa, com desespero, com dor, com sangue, com lágrimas, meu amor é feroz!”, escreveu ela, afirmando também que estava esperançosa com o estado de saúde do cantor.