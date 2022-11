Ex-mulher de Jô Soares relembra desejos do apresentador antes de partir: "Teve todo meu apoio"

Três meses após a partida de Jô Soares, Flavia Pedras, que foi casada com ele durante 15 anos, continua espalhando o seu especial legado e também o afeto e amizade que os dois mantiveram mesmo após a separação. Recentemente, inclusive, Flavia contou que a morte do ex-marido foi, de fato, natural - e revelou a forma carinhosa com que honrou os últimos pedidos dele em vida.