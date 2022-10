Fábio Jr. encanta com homenagem fofa e brincalhona para Cleo: “Meu primeiro presente”

Cleo, que é filha do cantor e da atriz Glória Pires, celebrou o aniversário no último domingo (2 de outubro), e Fábio deixou sua mensagem para a primogênita. “Filhota! Hoje é o seu dia! 40 anos do meu primeiro presente. Te admiro demais e te amo muitão!!! Seja sempre feliz, filha! Deus te abençoe, te proteja, te ilumine e te oriente sempre Cleo”, escreveu o cantor, com uma sequência de fotos fofas dos dois, com direito até a caretas.