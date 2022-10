Ivete celebra aniversário do filho mostrando como ele é parceiro: “Obrigada por me escolher”

Em celebração ao aniversário de 13 anos do filho mais velho, Marcelo Cady, Ivete Sangalo compartilhou com os fças uma linda homenagem ao menino. Muito parceiro, ele não só é próximo da mãe na vida pessoal como também vive roubando a cena ao aparecer tocando no palco com ela - e, na postagem, a cantora fez questão de exaltar todo este companheirismo com muita reverência.