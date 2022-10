3 famosos que nos deixaram jovens, mas não sem propagar lições valiosíssimas

Mabel Calzolari tinha apenas 21 anos de idade quando, no dia 22 de junho de 2021, faleceu após uma dura luta contra uma doença chamada aracnoidite adesiva. O problema raro e incurável surgiu em decorrência de complicações da anestesia usada durante o parto de Nicolas, seu primeiro e único filho, e fez com que ela passasse boa parte do tempo que tinha com o filho longe dele, no hospital.