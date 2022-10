Fátima Bernardes para a web ao surgir bem diferente no "The Voice": “Ela bota o cropped e reage”

Nova apresentadora do "The Voice Brasil", Fátima Bernardes apareceu pela primeira vez com um look que usará no programa - e as fotos deram o que falar. Em meio à produção "all black" que contou com um top cropped, um blazer alongado e uma calça justa de cintura alta (peças decoradas, em sua maioria, com pedras brilhantes), a apresentadora deixou parte do abdômen à mostra e ousou no decote, algo que chamou a atenção.