Look de atriz levou transparência a outro nível: “macacão meia-calça” por cima de shorts

No tapete vermelho, antes do desfile, Zendaya levou a transparência a outro níve e trouze à sensualidade um toque tanto moderno quanto luxuoso. Com um macacão tipo “meia-calça” usado por cima de um shorts bem curto, a atriz deixou a silhueta bem visível. No entanto, para equilibrar a imagem, o truque foi usar um blazer oversized, com print do monograma da Valentino, também na cor preta.