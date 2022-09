Sabrina Sato entra na onda do "vestido nu" com modelo elegante e ousado: veja fotos

O vestido da Balmain, no site americano da maison, custa US$ 3,395, cerca de R$ 21,6 mil, e é da coleção Ready-To-Wear Fall 2022, apresentada também no começo deste ano. Nela, o designer da marca trouxe o corpo como uma "armadura" contra os difíceis tempos atuais, com estamparia de silhuetas e muitos detalhes de roupas com faixas e coletes no dorso.