Look inusitado de Larissa Manoela chama atenção: plumas, recorte na cintura e biquíni

As marcas, porém, não foram o destaque para o público, já que a mistura de elementos da produção foi uma amostra da evolução fashion da atriz. Na ocasião, ela soube ousar e usar ao optar por um vestido amarelo vibrante, com um recorte grande na cintura deixando à mostra um biquíni tipo 'cortininha'. Para completar, plumas nas bordas do recorte deram um ar mais sofisticado à produção, juntamente com os acessórios, todos metalizados e cheios de brilho.