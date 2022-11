Fernando Scherer levou 17 anos para superar velhas emoções: enfim entrou em uma piscina novamente

Xuxa admitiu que, ao correr atrás de títulos, dinheiro e fama, acabou se desligando das razões pelas quais começou a nadar. “Me perdi de mim mesmo”, confessou. No final da postagem no Instagram, afirmou: “Passados 17 anos levo esse aprendizado. Que minha vida seja repleta de diversão, sinceridade e aprendizados, mas nunca mais com seriedade e peso”. Assista no vídeo abaixo: