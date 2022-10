Xuxa não queria nem o título de avô, mas, agora, tudo mudou: "Um amor como deve ser o amor"

No Instagram, inclusive, ele não demorou a expressar exatamente isso assim que os netos nasceram. Em um post que mostra fotos dos bebês recém-nascidos, ele se derreteu por este momento da vida, revelando a sensação de ser avô. "Ser pai é uma benção, mas ser avô me pegou de surpresa. Nunca imaginei que poderia sentir esse amor assim. Um amor como deve ser o amor. Amor é livre, e deixa o outro ser livre. Hoje [é] assim que me sinto ao lado deles sem obrigações que os pais tem, mas com toda atenção, amor e presença em cada momento", escreveu.