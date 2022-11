Filhos e pais famosos que já tiveram desavenças públicas: falaram abertamente sobre atritos

Manuela, atualmente com 22 anos, usou as redes sociais para fazer uma dura declaração sobre sua situação. "Minha mãe me botou no mundo, o outro se atrasou para o parto e não me viu chegar (...) Não há nada que ele possa me ensinar sobre como amar meus futuros filhos", declarou a jovem, comentando ainda que passou todas as datas importantes da vida sem André.