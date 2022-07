Filhos de Gugu comovem com homenagens no dia em que ele faria 63 anos: "Brilha aí em cima"

Já Sofia, também no Instagram, foi só elogios ao pai. “Essa é uma homenagem ao melhor pai do mundo! Aquele pai que sempre me fazia rir em todas [as] situações. Pai amigo, companheiro e acima de tudo amoroso. Vivemos muitas aventuras juntos e tenho certeza que ainda estamos vivendo! Dessa vez com ele em meu coração”, disse ela, revelando algo que sempre lhe faz lembrar de Gugu.