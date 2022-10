Após Giovanna Ewbank, Iza também diz que acredita ser demissexual: entenda o termo

“Transei com pouquíssimas pessoas”, pontuou Iza, trazendo à tona algo mencionado por Ewbank recentemente: a demissexualidade. “Amiga, tu falou um negócio esses dias que e acho que sou também. Demissexual. Demora muito para eu querer transar com alguém, acho que só se eu tiver realmente alguma conexão com a pessoa. Descobri isso, transei uma vez, foi tranquilo, deu tudo certo, mas fiquei com aquela sensação de ‘Por que fiz isso?’”, disse Iza.