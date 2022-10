Iza anuncia separação com fala sábia sobre honrar história de amor: "Ressignificando"

Junto do produtor musical Sérgio Santos desde 2016 e casada com ele desde 2018, a cantora Iza usou as redes sociais recentemente para anunciar o fim da relação. Usando a ferramenta Stories do Instagram, ela revelou que o relacionamento entre ela e Sérgio terminou – mas fez isso com palavras delicadas e sem deixar de honrar a bela história dos dois.