Julia Roberts surpreendeu ao revelar que foi Martin Luther King quem pagou por seu parto

Em um bate-papo no evento HISTORYTalks, da A&E Networks e do History Channel, Julia Roberts contou que, quando nasceu, seus pais não conseguiam pagar as contas do hospital após o parto. De acordo com a famosa, foram Martin Luther King Jr. e sua mulher, Coretta King, que arcaram com as despesas. Confira o trecho do relato no vídeo abaixo: